2019-06-13T14:39:26+03:00
Происшествия

Рязанец выкрал у соседа понравившуюся икону

Продавать образ тот отказывался наотрез
Мария БЛИНОВА
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В Клепиковском районе произошла необычная кража недорогой вещи: икону увели не для того, чтобы выменять на спиртное, а исключительно для собственного пользования, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

44-летний житель Тумы несколько лет назад обзавелся иконой с изображением Иисуса Христа. Его 32-летний сосед, увидев образ, попросил продать изделие, однако получил отказ. Позже он неоднократно просил о том же, но тщетно.

Недавно, вернувшись после недолгой отлучки домой, хозяин обнаружил, что дверь взломана, а образ исчез. В полиции он сообщил о неравнодушии соседа, и оперативники отправились к тому домой.

Мужчина крепко спал. Проснувшись, но не протрезвев, он уверял, что ничего о судьбе иконы не знает. Тем не менее, изделие оказалось у него под кроватью – бережно завернутым в одежду неудавшегося похитителя.

Позже он признался, что решился на взлом только после того, как выпил. Теперь икона возвращена владельцу, а в отношении ее почитателя возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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