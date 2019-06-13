Рязанец выкрал у соседа понравившуюся икону
В Клепиковском районе произошла необычная кража недорогой вещи: икону увели не для того, чтобы выменять на спиртное, а исключительно для собственного пользования, сообщает пресс-служба рязанской полиции.
44-летний житель Тумы несколько лет назад обзавелся иконой с изображением Иисуса Христа. Его 32-летний сосед, увидев образ, попросил продать изделие, однако получил отказ. Позже он неоднократно просил о том же, но тщетно.
Недавно, вернувшись после недолгой отлучки домой, хозяин обнаружил, что дверь взломана, а образ исчез. В полиции он сообщил о неравнодушии соседа, и оперативники отправились к тому домой.
Мужчина крепко спал. Проснувшись, но не протрезвев, он уверял, что ничего о судьбе иконы не знает. Тем не менее, изделие оказалось у него под кроватью – бережно завернутым в одежду неудавшегося похитителя.
Позже он признался, что решился на взлом только после того, как выпил. Теперь икона возвращена владельцу, а в отношении ее почитателя возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU