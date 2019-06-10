2019-06-10T17:06:56+03:00
Происшествия

В Кадомском районе от удара молнии загорелась баня

Грозы с ливнями здесь, конечно, ждали… Но не настолько
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Днем в понедельник, 10 июня, в Рязанскую область, наконец, пришли ливневые дожди с грозами. Правда, местами. Среди везунчиков оказался Кадомский район.

Однако для одного из жителей райцентра благодать обернулась бедой – в Кадоме на площади Красной Армии загорелась баня, сообщает издательство «Пресса».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 15.50. С огнем борются два расчета местной пожарной части, одна бригада «Пожлеса» и добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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