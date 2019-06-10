Сменив номер телефона, рязанец лишился денег с банковской карточки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-10T12:44:29+03:00

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Житель Рязанской области поменял номер телефона, а спустя некоторое время с его банковской карточки сняли 7100 рублей. Похитителя вычислили, и теперь будут судить. Специалисты тем временем напоминают, как избежать такой ситуации.

Начнем с того, что почти каждая банковская карточка сегодня привязана к номеру телефона ее владельца. Сменив номер, или просто надолго перестав им пользоваться, человек не задумывается о том, что произойдет с этим набором цифр дальше.

А дальше номер станет собственностью другого владельца: оператор связи просто заново продает его. При этом за привязку к банковскому счету связисты не отвечают – следить за этим должен сам владелец счета.

– Новый владелец будет получать смс о движении денег и сообщения из банка, но главное – он получит доступ к счету и возможность перевести с него деньги, – пояснили в региональном отделении Банка России. – Если вы сменили номер телефона, нужно сразу сообщить об этом в банк, в котором находится привязанный к мобильному сервису счет.

Если же вы купили новую симку и стали получать сообщения о движении денег на незнакомом вам счете, просьба сообщить в банк. Кстати, в случае, описанном выше, похитителю грозит несколько лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU