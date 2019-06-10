В рязанской Песочне в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-10T10:27:14+03:00

До больницы, к счастью, дело не дошло

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9 июня около 13:20 в Рязани на улице Новоселов произошла авария, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

24-летний житель Ряжска на «Ладе Приора» врезался в ехавший, по предварительным данным по главной дороге, Plymouth NEON. В итоге травмы получили 44-летняя водитель и 15-летний пассажир иномарки. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано еще 18 ДТП, в которых 21 человек получил травмы. В 76 авариях пострадали только автомобили.

Инспекторы выявили почти 12 тысяч нарушений ПДД, поймали 31 пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU