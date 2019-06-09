2019-06-09T13:43:53+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о предстоящей жаре и опасности лесных пожаров

МЧС просит не бросать сигареты и не разводить костры в окружающих город лесах
Сергей ЮРЧЕНКО
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Участки Мещеры, оставшиеся без леса после сильных пожаров 2010 годаУчастки Мещеры, оставшиеся без леса после сильных пожаров 2010 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
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Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составило прогноз погоды на ближайшие дни. На его основании управление МЧС по Рязанской области выступило с метеопредупреждением.

Согласно опубликованным данным, 10-12 июня на территории Рязанской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха + 32°С.

Противопожарная службв напоминает жителям города и региона, что в условиях сухой и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Рязанцев в связи с этим просят не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем, а еще лучше – вовсе воздержаться от посещения лесов.

Если кто-то все же станет свидетелем трагедии или несчастного случая, их просят звонить на экстренный номер 101 или по «телефону доверия»: 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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