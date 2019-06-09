Рязанцев предупредили о предстоящей жаре и опасности лесных пожаров
Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составило прогноз погоды на ближайшие дни. На его основании управление МЧС по Рязанской области выступило с метеопредупреждением.
Согласно опубликованным данным, 10-12 июня на территории Рязанской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха + 32°С.
Противопожарная службв напоминает жителям города и региона, что в условиях сухой и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Рязанцев в связи с этим просят не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем, а еще лучше – вовсе воздержаться от посещения лесов.
Если кто-то все же станет свидетелем трагедии или несчастного случая, их просят звонить на экстренный номер 101 или по «телефону доверия»: 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU