В Рязанской области планируют восстановить и модернизировать мясокомбинат

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-07T14:15:27+03:00

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В Шацке прошло совещание, на котором представили инвестора, который планирует восстановить Шацкий мясокомбинат – это группа компаний «РУДО». В разговоре участвовали главы городского и сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств района. Об этом сообщили журналисты ИД «Пресса».

- Предприятие начало работу в 1998 году по достаточно современным технологиям. Его продукция пользовалась спросом и в Рязанской, и в других областях. И наша задача сегодня, чтобы он вновь заработал. Думаю, люди с удовольствием вернутся на свои рабочие места, подчеркнул замруководителя регионального минсельхоза Олег Иванников.

– Мы наладим выпуск готовой и полуготовой продукции, – рассказал президент «РУДО» Леонид Ретинский. – Сейчас это очень распространено в Европе. То, как налажено производство, именно там и смотрели. Мясокомбинат будет выпускать в сутки от 50 до 100 тонн продукции. Это потребует существенной модернизации предприятия, установки новейшего оборудования. Кроме того, предлагаем муниципалитету совместно построить очистные сооружения.

- Сейчас мясокомбинат находится в процессе банкротства, все правовые рамки должны быть соблюдены, - заявил директор департамента перспективного развития ГК «РУДО» Владимир Колесников. – Мы считаем, что предприятие выступит драйвером развития в Шацком районе кооперативов по выращиванию индейки.

ГК «РУДО» готово обеспечивать шатчан молодняком и всем необходимым, как это делается в Липецкой области. Специалисты рассказали руководителям сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, как кооперативы можно зарегистрировать, каким будет налогообложение.

ИСТОЧНИК KP.RU