Напавших на таксиста с ножом и вилкой рязанцев отдали под суд

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-06T18:16:15+03:00

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В Скопине предстанут перед судом местные жители, которые обвиняются в разбойном нападении на таксиста. Потерпевший успел убежать, отделавшись легкими ранениями.

Преступление произошло в феврале 2018 года. Пьянствующие приятели решили вызвать такси и напасть на водителя, чтобы завладеть его имуществом. Проехав небольшое расстояние, пассажиры потребовали остановить машину. Один из них внезапно приставил к горлу таксиста нож и нанес порез, второй (тот, что был на заднем сидении) обхватил жертву и трижды ткнул его вилкой в туловище. Улучив момент, потерпевший все же вырвался из «объятий», выбежал из машины, а нападавшие, испугавшись, скрылись с места преступления.

Уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ назначено к слушанию.

ИСТОЧНИК KP.RU