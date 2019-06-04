Сбив на переходе рязанскую школьницу, водитель скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-04T10:38:44+03:00

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В понедельник, 3 июня, в Скопине сбили ребенка, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария произошла около семи вечера на улице Карла Маркса.

Автомобиль темного цвета наехал на 14-летнюю местную жительницу и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Девочка, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате школьница получила травмы. Медики оказали ей помощь. Госпитализации, к счастью, не потребовалось.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут автомобиль и водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU