Сбив на переходе рязанскую школьницу, водитель скрылся с места ДТП
Девочка получила травмы
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 3 июня, в Скопине сбили ребенка, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария произошла около семи вечера на улице Карла Маркса.
Автомобиль темного цвета наехал на 14-летнюю местную жительницу и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Девочка, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате школьница получила травмы. Медики оказали ей помощь. Госпитализации, к счастью, не потребовалось.
Сейчас сотрудники ГИБДД ищут автомобиль и водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU