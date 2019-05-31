На складе в Рязани нашли 9 тонн нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-31T16:11:16+03:00

Торговля шла на парковке гостиницы, причем только с жителями соседних регионов

Изменить размер текста: A A

На окраине Рязани оптом сбывали нелегальный алкоголь. «Торговой площадкой» стала закрытая автостоянка одной из гостиниц, а основная часть товара хранилась в арендованном складском помещении.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 63-летний мужчина продавал канистры с разведенным водой спиртом знакомым из соседних регионов. С местными же дел не имел – из соображений конспирации. При задержании в его «Газели» обнаружили лишь несколько коробок товара, а вот на складе – более 9 тонн спиртосодержащей жидкости.

Полиция возбудила уголовное дело и в рамках расследования пытается установить все звенья криминальной цепочки. Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Рязани полицейские пресекли сбыт крупных партий фальсифицированного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU