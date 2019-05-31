2019-05-31T16:11:16+03:00
Происшествия

На складе в Рязани нашли 9 тонн нелегального алкоголя

Торговля шла на парковке гостиницы, причем только с жителями соседних регионов
Антон КОНОВАЛОВ
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На окраине Рязани оптом сбывали нелегальный алкоголь. «Торговой площадкой» стала закрытая автостоянка одной из гостиниц, а основная часть товара хранилась в арендованном складском помещении.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 63-летний мужчина продавал канистры с разведенным водой спиртом знакомым из соседних регионов. С местными же дел не имел – из соображений конспирации. При задержании в его «Газели» обнаружили лишь несколько коробок товара, а вот на складе – более 9 тонн спиртосодержащей жидкости.

Полиция возбудила уголовное дело и в рамках расследования пытается установить все звенья криминальной цепочки. Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Рязани полицейские пресекли сбыт крупных партий фальсифицированного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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