Под Рязанью утилизировали полтонны обезличенного мяса
Россельхознадзор утилизировал 450 килограммов мяса, хранившихся в морозильной камере одного из убойных предприятий Рязанского района. Как сообщает пресс-служба областного управления, продукция не имела маркировки с информацией о производителе, дате выработке, сроках годности и условиях хранения, то есть была обезличена. Поэтому инспекторы не смогли сопоставить ее с ветеринарными сопроводительными документами.
Решение об утилизации мяса на специализированном предприятии в Россельхознадзоре объяснили тем, что оно «представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью человека в случае дальнейшей переработки». Все прошло под контролем ветеринарной службы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU