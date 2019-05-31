Под Рязанью утилизировали полтонны обезличенного мяса

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-31T12:34:32+03:00

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Россельхознадзор утилизировал 450 килограммов мяса, хранившихся в морозильной камере одного из убойных предприятий Рязанского района. Как сообщает пресс-служба областного управления, продукция не имела маркировки с информацией о производителе, дате выработке, сроках годности и условиях хранения, то есть была обезличена. Поэтому инспекторы не смогли сопоставить ее с ветеринарными сопроводительными документами.

Решение об утилизации мяса на специализированном предприятии в Россельхознадзоре объяснили тем, что оно «представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью человека в случае дальнейшей переработки». Все прошло под контролем ветеринарной службы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU