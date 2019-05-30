В Рязанском медуниверситете отменили торжественный выпускной

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-30T15:58:59+03:00

Дипломы выпускники лечфака получат в стенах вуза, а не в областной филармонии, как намечалось ранее

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В РязГМУ имени академика Павлова отменили торжественный выпускной вечер лечебного факультета. Соответствующее объявление размещено на официальной странице медуниверситета ВКонтакте.

Праздник должен был пройти масштабно – в областной филармонии. Организовали его за счет вуза, а вход для выпускников и гостей, разумеется, предполагался бесплатный.

Однако выяснилось, что пригласительными на этот вечер… торгуют. Чтобы пресечь подобные махинации, в филармонии его решили вообще не проводить, а дипломы выпускникам вручить не в торжественной обстановке, а прямо в деканате лечфака.

– Выявленная ситуация уже урегулирована, проведены профилактические разъяснительные мероприятия, – говорится в сообщении.

Но совсем без торжества юных медиков все же не оставят: посетить этот выпускной желающих очень много, так что место выберут вместе с активом факультета. Вход будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU