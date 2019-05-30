2019-05-30T09:31:12+03:00
Происшествия

Один человек погиб и один пострадал на крупном пожаре в рязанской глубинке

Полыхал четырехквартирный деревянный дом
Антон КОНОВАЛОВ
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29 мая в селе Гладкие Выселки Захаровского района вспыхнул четырехквартирный деревянный дом. Информация об этом поступила диспетчеру в 22.55.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара погиб хозяин одной из квартир, мужчина 1960 года рождения, а хозяйка другой - 1959 года - получила ожоги.

Огонь повредил террасы, жилые помещения и кровлю дома. Его распространение удалось остановить силами 7 человек личного состава на 3 пожарных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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