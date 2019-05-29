Рязанец получил условный срок за интимные фото жены в интернете
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда города Рязани по уголовному делу по факту распространения порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
41-летний рязанец в очередной раз на почве ревности разругался со своей супругой. Чтобы как можно сильнее ей отомстить за нанесенные обиды, он в интернете без ведома жены создал фактически ее реальный аккаунт, разместив на аватарке ее фотографию, и указав данные своей второй половины. Затем выложил на всеобщее обозрение фото супруги в прозрачном нижнем белье.Также ревнивый муж разместил несколько аудиовизуальных изображений, содержащих порнографические материалы. О существовании созданной страницы женщина узнала, когда ей на телефон стали поступать сообщения с сексуальными предложениями.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком в 2 года, со штрафом 30000 рублей, и с возложением определенных обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU