В рязанских лесах потерялся семидесятилетний грибник
С установлением теплой погоды в рязанские леса потянулись собиратели грибов. И вот уже в воскресенье, 26 мая, на телефон Единой службы спасения поступил звонок о первом заблудившемся грибнике. Позвонил сосед по даче потерявшегося 70-летнего мужчины.
Было известно, что житель Касимова приехал на свою дачу в деревню Вельково Клепиковского района и вместе с соседом пошел за грибами. В лесу мужчины разошлись, а так как у касимовца с собой не было сотового телефона, то связаться с ним не получалось.
После получения информации о пропаже, на место выехали полицейские.
Издательство «Пресса» сообщает, что через три часа блужданий пропавший сам выше к людям в районе соседней деревни Алексеево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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