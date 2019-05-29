В рязанских лесах потерялся семидесятилетний грибник

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-29T10:54:58+03:00

К счастью, спустя три часа блужданий мужчина смог отыскать дорогу к людям

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С установлением теплой погоды в рязанские леса потянулись собиратели грибов. И вот уже в воскресенье, 26 мая, на телефон Единой службы спасения поступил звонок о первом заблудившемся грибнике. Позвонил сосед по даче потерявшегося 70-летнего мужчины.

Было известно, что житель Касимова приехал на свою дачу в деревню Вельково Клепиковского района и вместе с соседом пошел за грибами. В лесу мужчины разошлись, а так как у касимовца с собой не было сотового телефона, то связаться с ним не получалось.

После получения информации о пропаже, на место выехали полицейские.

Издательство «Пресса» сообщает, что через три часа блужданий пропавший сам выше к людям в районе соседней деревни Алексеево.

ИСТОЧНИК KP.RU