Фонтан на Московском шоссе в Рязани запустят 12 июня

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-29T08:45:48+03:00

На объекте уже проходят пуско-наладочные работы [фото]

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12 июня на Московском шоссе перед зданием бывшего кинотеатра запустят фонтан, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

Напомним, по задумке городских властей, иметь восемь контуров неповторимых водных фигур с регулировкой наклона струй и со светодиодной разноцветной подсветкой вечером и ночью (подробнее).

Фото: администрация Рязани.

Размер чаши фонтана, над которой по решетчатому настилу смогут передвигаться люди, составит 20 метров, а уровень воды в ней – 50 сантиметров. на высоту от полутора до 12 метров должны подниматься 138 динамических струй.

Кроме того, объект обещали оснастить акустической системой.

На все работы по реконструкции фонтана было заложено 79 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU