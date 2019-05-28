Рязанские хирурги проводят по 10 операций, не покидаю операционную

28 Май 21:16 2019-05-28T21:16:26+03:00

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Сайт Рязанской областной клинической больницы во вторник, 28 мая, рассказал о том, как бережливые технологии позволяют учреждению оптимизировать рабочий процесс.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов поделился с общественностью своими наработками на форуме «Эффективное управление. Опыт и перспективы», который проходил в кванториуме «Дружба».

В больнице, чтобы сократить время ожидания в операционной, специалисты готовят пациентов к оперативному вмешательству в палате оперблока, туда же пациентов доставляют для выхода из наркоза. Непосредственно операционная используется только для хирургического вмешательства. Такой подход позволил увеличить количество операций до рекордных 10 операций в течение рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU