51-летний житель Карелии устроил серьезное ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-28T11:18:25+03:00

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В понедельник, 27 мая, в 18.30 в Рязани на 196-м километре федеральной трассы М5 Урал (Южная окружная дорога) произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации установлено, что 51-летний житель Карелии, управляя автомобилем Lada Priora, врезался в иномарку Skoda Octavia. За рулем второго автомобиля находилась 41-летняя рязанка.

В происшествии травмы получились женщина-водитель автомобиля Skoda Octavia и пассажирка Lada Priora.

Обстоятельство ДТП уточняются.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы. Также отмечены 38 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU