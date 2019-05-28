2019-05-28T11:18:25+03:00
Происшествия

51-летний житель Карелии устроил серьезное ДТП в Рязани

Пострадали два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 мая, в 18.30 в Рязани на 196-м километре федеральной трассы М5 Урал (Южная окружная дорога) произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации установлено, что 51-летний житель Карелии, управляя автомобилем Lada Priora, врезался в иномарку Skoda Octavia. За рулем второго автомобиля находилась 41-летняя рязанка.

В происшествии травмы получились женщина-водитель автомобиля Skoda Octavia и пассажирка Lada Priora.

Обстоятельство ДТП уточняются.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы. Также отмечены 38 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В программе «Земский учитель» смогут участвовать все категории работников образования
В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина
На Рязанскую область надвигается сильная жара
Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом
На пожаре под Рязанью серьезно пострадала женщина
Проект реконструкции здания на улице Почтовой в Рязани оценит госинспекция
Эксперты объяснили, почему на железнодорожных переездах Рязанской области много ДТП
Рязанcкий градоначальник не имеет личного автомобиля, ездит на велосипеде
На девяти улицах Рязани три дня будут отключать электричество
В Рязани к купальному сезону откроют шесть городских пляжей
В соцести выложили видео жестокого избиения мужчины в Рязани
На 88-ом году жизни скончался бывший директор рязанского приборного завода
В Рязанской области задержали криминальный дуэт по подозрению в краже рельсов
«Ростелеком» предлагает рязанцам бесплатные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Рязанец решил поговорить с полицией и... был осужден за пьяную езду
Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома
В Рязанской области началась Неделя бережливого и эффективного управления
Рязанец, придя к матери, пытался задушить сестру и угрожал «всех прирезать»
В Рязанской области по вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя девушка
Рязанская область оказалась в пятом десятке рейтинга социальности бюджетов
Рязанец через суд взыскал со страховщиков недоплаченные деньги
В рязанском селе при странных обстоятельствах погиб мотоциклист
Из-за ремонта путей в Рязани отменили несколько электричек
В рязанском Окском заповеднике родился первый в 2019 году зубренок
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного этапа ЕГЭ
Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался