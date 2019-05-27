Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома
В Рязани прошла проверка качества капитального ремонта домов с участием представителей ОНФ, Фонда капремонта и областного министерства ТЭК и ЖКХ. Также в рейде поучаствовал представитель госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
С ревизией повторно навестили дом №2/6 по улице Маяковского. На фоне допущенных там недостатков влага повредила фасад здания, который начал разрушаться, в квартирах появилась плесень.
- Жильцы сейчас вынуждены добиваться от чиновников устранений последствий такого капитального ремонта, - сообщает ОНФ.
На проезде Щедрина, 6 и улице Льва Толстого, 2/22 замечания активистов учли.
Жильцы домов №24 и 26 на улице Гоголя судятся с подрядчиком по ремонту кровли, так как их квартиры залило осадками. Общественники отметили, что теперь подряд разыграют повторно.
Претензии возникли и к затянувшемуся ремонту водопровода на Циолковского, 10. Отмечается, что рабочие уже несколько недель не появляются на объекте.
На Циолковского, 10 рабочие не закончили ремонт водопровода и не появляются несколько недель.
ИСТОЧНИК KP.RU