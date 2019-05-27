2019-05-27T16:20:23+03:00
Недвижимость

Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома

Проверка с участием активистов и чиновников обнаружила новые и не устраненные недостатки
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Жильцы дома №2/6 по улице Маяковского вынуждены добиваться от чиновников устранений последствий такого капитального ремонта. Фото: ОНФЖильцы дома №2/6 по улице Маяковского вынуждены добиваться от чиновников устранений последствий такого капитального ремонта. Фото: ОНФ
Изменить размер текста:

В Рязани прошла проверка качества капитального ремонта домов с участием представителей ОНФ, Фонда капремонта и областного министерства ТЭК и ЖКХ. Также в рейде поучаствовал представитель госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

С ревизией повторно навестили дом №2/6 по улице Маяковского. На фоне допущенных там недостатков влага повредила фасад здания, который начал разрушаться, в квартирах появилась плесень.

- Жильцы сейчас вынуждены добиваться от чиновников устранений последствий такого капитального ремонта, - сообщает ОНФ.

На проезде Щедрина, 6 и улице Льва Толстого, 2/22 замечания активистов учли.

Жильцы домов №24 и 26 на улице Гоголя судятся с подрядчиком по ремонту кровли, так как их квартиры залило осадками. Общественники отметили, что теперь подряд разыграют повторно.

Претензии возникли и к затянувшемуся ремонту водопровода на Циолковского, 10. Отмечается, что рабочие уже несколько недель не появляются на объекте.

На Циолковского, 10 рабочие не закончили ремонт водопровода и не появляются несколько недель.

На Циолковского, 10 рабочие не закончили ремонт водопровода и не появляются несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает рязанцам бесплатные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Рязанец решил поговорить с полицией и... был осужден за пьяную езду
В Рязанской области началась Неделя бережливого и эффективного управления
Рязанец, придя к матери, пытался задушить сестру и угрожал «всех прирезать»
В Рязанской области по вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя девушка
Рязанская область оказалась в пятом десятке рейтинга социальности бюджетов
Рязанец через суд взыскал со страховщиков недоплаченные деньги
В рязанском селе при странных обстоятельствах погиб мотоциклист
Из-за ремонта путей в Рязани отменили несколько электричек
В рязанском Окском заповеднике родился первый в 2019 году зубренок
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного этапа ЕГЭ
Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался