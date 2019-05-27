Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-27T16:20:23+03:00

Проверка с участием активистов и чиновников обнаружила новые и не устраненные недостатки

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В Рязани прошла проверка качества капитального ремонта домов с участием представителей ОНФ, Фонда капремонта и областного министерства ТЭК и ЖКХ. Также в рейде поучаствовал представитель госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

С ревизией повторно навестили дом №2/6 по улице Маяковского. На фоне допущенных там недостатков влага повредила фасад здания, который начал разрушаться, в квартирах появилась плесень.

- Жильцы сейчас вынуждены добиваться от чиновников устранений последствий такого капитального ремонта, - сообщает ОНФ.

На проезде Щедрина, 6 и улице Льва Толстого, 2/22 замечания активистов учли.

Жильцы домов №24 и 26 на улице Гоголя судятся с подрядчиком по ремонту кровли, так как их квартиры залило осадками. Общественники отметили, что теперь подряд разыграют повторно.

Претензии возникли и к затянувшемуся ремонту водопровода на Циолковского, 10. Отмечается, что рабочие уже несколько недель не появляются на объекте.

На Циолковского, 10 рабочие не закончили ремонт водопровода и не появляются несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU