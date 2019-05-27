В рязанском селе при странных обстоятельствах погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-27T12:25:43+03:00

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В воскресенье, 26 мая, в селе Напольное Сараевского района произошло странное дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 13.40 водитель мотоцикла задел по касательной стоявший в стороне от дороги грузовой автомобиль. Мотоцикл с коляской при этом даже не перевернулся, а вот водителя очевидцы обнаружили на земле мертвым.

Комментируя издательству «Пресса» дорожный инцидент начальник ГИБДД МО МВД России «Сараевский» отметил, что видимых телесных повреждений на теле погибшего обнаружено не было, и предположил, что водителю стало плохо еще за рулем.

Назначена экспертиза, которая и покажет причину смерти человека. Также издательство отмечает, что мотоциклист не имел водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU