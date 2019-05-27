2019-05-27T12:13:57+03:00
Общество

Из-за ремонта путей в Рязани отменили несколько электричек

Еще несколько электропоездов будут ходить по измененному графику
Александр РАДЫГИН
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С понедельника в Рязанской области изменилось расписание нескольких электричек, сообщает пресс-служба МЖД. Причина — ремонтно-путевые работы.

С 27 по 30 мая железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Рязань-1 – Дягилево. Во время ремонта специалисты планируют отремонтировать более 4 км железнодорожного полотна, в том числе заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта.

«Ремонт пройдет в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый участок пути будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы», — говорится в сообщении.

На время ремонта МЖД организует движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

В связи с этим, 27-29 мая временно из расписания будет выведено несколько пригородных составов, выполняющих рейсы на участках Рязань-1 – Лесок и Рязань-1 – Рыбное. Пригородный поезд №6048 Рязань-1 – Сасово (отправлением в 19:17) отправится в 19:55, поезд №6034 Рязань-1 – Ясаково (в 15:43) отправится в 14:22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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