2019-05-27T11:16:02+03:00
Общество

У рязанского театра поселилось семейство ушастых сов

Биолог рассказал, что надолго там они вряд ли задержатся
Антон КОНОВАЛОВ
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Источник: vk.com/teatrnasobornoyИсточник: vk.com/teatrnasobornoy
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На одной из пихт у Театра на Соборной в Рязани поселилось семейство сов – пара взрослых особей и птенцы. Фотографии птиц, за которыми местный коллектив наблюдает уже больше неделю, опубликованы в официальном сообществе учреждения культуры.

Биолог Антон Барановский рассказал «Комсомольской правде», что в объективы фотокамер попали ушастые совы. Год от года в нашем городе их численность колеблется от нескольких пар до двух десятков. Живут они, как правило, в старых гнездах других птиц – в частности, семейства врановых.

Около месяца пара насиживает и примерно столько же растит потомство. Но долго на одном месте эти хищники засиживаться не любят - улетают туда, где богаче кормовая база. Кстати, питаются ушастые совы, в основном, грызунами и мелкими птицами.

Фото Михаила Сукачева.

Источник: vk.com/teatrnasobornoy

Источник: vk.com/teatrnasobornoy

ИСТОЧНИК KP.RU

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