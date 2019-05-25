Рязанцу, неоднократно обокравшему пенсионеров, вынесен суровый приговор

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-25T14:35:52+03:00

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Приговором Железнодорожного районного суда Рязани от 24 мая ранее судимый Илья Щ. 1986 года рождения признан виновным и осужден за совершение двух краж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

10 и 20 декабря прошлого года житель Рязани Илья Щ., под видом знакомого семьи приходил в гости к пенсионерам. С собой приводил малолетнюю дочь своей сожительницы, которая не знала о его преступных замыслах. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, он украл 14000 и 11900 рублей соответственно. Этот материальный ущерб, исходя из их показаний и представленных сведений о пенсиях и других социальных выплат, для пенсионеров признан судом значительным.

Илья Щ. свою вину признал полностью. Между тем, при назначении наказания судом было учтено, что подсудимый совершил преступления в период не погашенной и не снятой в установленной законом порядке судимости за совершении 27 эпизодов преступлений против чужой собственности, за которые отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Кроме того, два эпизода краж у пенсионеров относятся к периоду условного осуждения рязанца за совершение аналогичных преступлений. Поэтому Илье Щ. назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU