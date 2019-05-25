В Рязани выступил тысячеголосый сводный хор

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-25T12:47:55+03:00

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День славянской письменности и культуры завершился в Рязани выступлением тысячного сводного хора региона. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Рязанская областная филармония при поддержке регионального правительства уже в шестой раз устраивает праздничный концерт для горожан. На этот раз на площадке перед филармонией собрались сотни зрителей. На концерте прозвучали духовные и классические произведения, музыка к спектаклям и популярные песни. Примечательно, что вместе со сводным хором пели и зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU