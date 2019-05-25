В Рязанской области газифицируют шесть населенных пунктов
Для этого построят около 30 километров новых сетей
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В 2019 году в Рязанской области газифицируют шесть населенных пунктов. Об этом со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова сообщает пресс-служба местной дочерней компании.
Межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 30 километров и стоимостью около 120 миллионов рублей построят к:
- селу Былино;
- селу Лесуново;
- деревне Чащино (все три относятся к Клепиковскому району);
- деревне Верейкино;
- селу Калиновка (оба - Рыбновский район);
- деревне Лопухи Рязанского района.
Отмечается, что на начало года в Рязанской области показатель газификации сельской местности составлял 76,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU