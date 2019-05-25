2019-05-25T10:10:06+03:00
Недвижимость

В Рязанской области газифицируют шесть населенных пунктов

Для этого построят около 30 километров новых сетей
Антон КОНОВАЛОВ
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В 2019 году в Рязанской области газифицируют шесть населенных пунктов. Об этом со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова сообщает пресс-служба местной дочерней компании.

Межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 30 километров и стоимостью около 120 миллионов рублей построят к:

- селу Былино;

- селу Лесуново;

- деревне Чащино (все три относятся к Клепиковскому району);

- деревне Верейкино;

- селу Калиновка (оба - Рыбновский район);

- деревне Лопухи Рязанского района.

Отмечается, что на начало года в Рязанской области показатель газификации сельской местности составлял 76,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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