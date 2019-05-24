Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека

24 Май 16:16 2019-05-24T16:19:55+03:00

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В Рыбновском районе пристав, преследуя должника по алиментам, арестовал имущество другого человека. Чтобы побороть несправедливость, пришлось обращаться в суд.

В иске сказано, что сотрудник УФССП пришел в квартиру, где должник жил, но теперь съехал оттуда и по адресу не зарегистрирован. Несмотря на заверения встретившего его на пороге мужчины, представитель власти решил исполнить то, зачем пришел – наложил арест на пылесос и телевизор.

Однако в суде истец представил кассовые и товарные чеки на имущество. Покупки совершались, когда должник уже сменил место жительства. К тому же сам алиментщик едва сводил концы с концами и не мог позволить себе такую роскошь.

В итоге технику от ареста освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU