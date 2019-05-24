Рязанец, сдавая назад на парковке, сильно покалечил женщину

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-24T13:38:40+03:00

Теперь он предстанет перед судом по уголовной статье

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Шиловский районный суд рассмотрит дело о ДТП возле местного магазина. Пострадавшая получила травмы, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью, поэтому виновник ответит по уголовной статье.

Пресс-служба суда сообщает, что водитель автомобиля, сдавая задним ходом на парковке, сбил пешехода. При этом он не убедился в безопасности своего маневра и не подал сигнал поворотниками.

Часть 1 статьи 264, по которой будут судить автомобилиста, предусматривает наказание от ограничения свободы и принудительных работ до ареста и реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU