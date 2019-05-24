В Рязанской области нашли подпольную оружейную мастерскую

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-24T12:52:16+03:00

Таких ФСБ и МВД накрыли четыре, состав изъятого арсенала: от карабинов до пулеметов, от патронов до гранат

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Сотрудники Федеральной службы безопасности и полицейские накрыли четыре подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданского оружия и изготовлению боеприпасов. Изъятый арсенал предназначался для продажи.

Криминальным ремеслом занимались, в том числе, и жители Рязанской области - местные «чекисты» подтвердили свое участие в оперативно-разыскных мероприятиях. Задержаны также жители Республики Крым, Москвы, Московской и Челябинской областей.

Всего из незаконного оборота удалось изъять 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы, карабины и винтовки. Кроме того, в мастерских обнаружили 6 ручных осколочных гранат, более 12 килограммов взрывчатых веществ и свыше 5 тысяч патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU