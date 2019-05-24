На подъезде к Рязани со стороны Москвы из-за ремонтных работ образовался огромный автомобильный затор
На федеральной трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского района из-за ремонтных работ образовался серьезный автомобильный затор. По состоянию на 12.45 24 мая полосы, по которым автотранспорт движется со стороны Москвы, «стоят» от Зеленинских двориков (перекресток Баграмово - Рыбное) и почти до деревни Срезнево.
Автомобилисты сообщают, что скорость движения иногда не превышает одного (!) километра в час. Ситуация усугубляется тем, что в пятничный день большой поток автомобиль хлынул в Рязанскую область из столицы
Учитывайте данную информацию при планировании маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU
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