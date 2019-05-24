2019-05-24T10:25:44+03:00
Происшествия

В Рязанской области с начала года сообщалось о пропаже почти 40 детей

Уголовные дела не возбуждались – всех нашли раньше
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области с начала года поступало 39 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. К счастью, всех их нашли, причем без возбуждения уголовных дел – в ходе доследственных проверок, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2018-м официальная статистика выглядела заметно хуже - 59 сообщений за аналогичный период и 140 за весь год.

- Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты в семье, между сверстниками, их стремление к «вольной» жизни, - говорится в релизе к Международному дню пропавших детей (25 мая).

Чаще всего убегают из детских специализированных учреждений. Основная возрастная категория «исчезающих» – 15-17 лет.

По мнению специалистов, предотвратить такие случаи может своевременная психологическая помощь. В качестве примера учреждений, где ее могут оказать, приводятся комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» в Рязани и центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», но есть в районах и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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