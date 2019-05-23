Рязанский губернатор опубликовал в соцсети фото с последнего звонка дочери
В четверг, 23 мая, в школах Рязани прозвучал последний звонок. Торжественные линейки, посвященные этому событию, прошли во всех 68 школах областного центра, сообщила пресс-служба горадминистрации.
В общей сложности последний звонок прозвучал для более 2 400 одиннадцатиклассников. Еще почти 5 тысяч юных рязанцев в этом году окончили 9 класс – часть из них уйдет из школы, часть продолжат здесь учиться.
Среди тех, кто пришел в этот день на линейки, был и губернатор Николай Любимов. Позже он опубликовал на своей странице ВКонтакте фото с последнего звонка старшей дочери – девушка учится в лицее №4.
– Отпускаю во взрослую жизнь. Волнуюсь, но очень горжусь тобой, Алена, – написал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU