2019-05-23T14:58:14+03:00
Общество

Рязанский губернатор опубликовал в соцсети фото с последнего звонка дочери

Девушка учится в лицее №4
Мария БЛИНОВА
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В четверг, 23 мая, в школах Рязани прозвучал последний звонок. Торжественные линейки, посвященные этому событию, прошли во всех 68 школах областного центра, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В общей сложности последний звонок прозвучал для более 2 400 одиннадцатиклассников. Еще почти 5 тысяч юных рязанцев в этом году окончили 9 класс – часть из них уйдет из школы, часть продолжат здесь учиться.

Среди тех, кто пришел в этот день на линейки, был и губернатор Николай Любимов. Позже он опубликовал на своей странице ВКонтакте фото с последнего звонка старшей дочери – девушка учится в лицее №4.

– Отпускаю во взрослую жизнь. Волнуюсь, но очень горжусь тобой, Алена, – написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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