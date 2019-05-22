2019-05-22T20:32:34+03:00
Общество

В Рязанской области собираются поставить памятник татарской царице

Эскиз будущей скульптуры в рязанском городе Касимов представили общественности
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Макет изображен в проспекте, изданном к презентацииМакет изображен в проспекте, изданном к презентации
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Заслуженный деятель культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, проживающая в Санкт-Петербурге, представила общественности проект памятника царице Сююмбике, который планируется установить в Рязанской области, в городе Касимов. Согласно проекту, он должен быть установлен возле мечети со старинным минаретом. По словам скульптора, рука героини, приложенная к сердцу, символизирует ее любовь и тоску по Казани.

На территории, выделенной для памятника, собираются разбить сквер и назвать его именем царицы Сююмбике. Она правила в XVI веке, во время взятия Казани была пленена царем Иваном Грозным и уведена в Касимов, где прожила еще пять лет, грустя по родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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