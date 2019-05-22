2019-05-22T19:54:26+03:00
Здоровье

Рязанцы бесплатно проверяют, угрожает ли их родинкам перерождение

Более 100 человек уже прошли обследование, для которого нужно иметь лишь паспорт и медицинский полис
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В рязанском кожно-венерологическом диспансере продолжается бесплатное обследование родимых пятен у всех желающих. Началось оно 17 мая, в «День диагностики меланомы». С этой даты для проверки, не угрожает ли родинкам перерождение, нужен только паспорт и полис медицинского страхования.

По словам главного врача РКВД Елены Большаковой, при осмотре около 100 человек у 4 пациентов были выявлены признаки базалиомы и меланомы – они немедленно получили направление к врачам-онкологам. Для остальных были проведены консультации по профилактике меланомы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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