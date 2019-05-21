2019-05-22T23:54:20+03:00
Общество

Уличным музыкантам на улице Почтовой в Рязани помешают усиливать песни

Жители окрестных домов пожаловались чиновникам на ночной шум и громкую музыку
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Слишком часто музыка стала раздаваться через подключенные аудиоколонкиСлишком часто музыка стала раздаваться через подключенные аудиоколонкиФото: Владимир ФРОЛОВ
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На страничке губернатора Рязанской области в социальной интернет-сети появилась жалоба на шум и громкую музыку, продолжающиеся до глубокой ночи на пешеходной улице Почтовой. Как известно, там в теплое время года любит отдыхать молодежь, вдоль улицы расположено много кафе и питейных заведений. Люди попросили навести порядок.

Чиновники отреагировали довольно быстро: в администрации Рязани обратили внимание на реплику одной из жительниц многоквартирного дома, которая сообщила, что музыканты подключают свои усилители и электрические колонки к установленному на Почтовой электрощитку. Власти обещали сделать доступ к электричеству невозможным – и таким образом резко снизить громкость песен, которые раздаются на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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