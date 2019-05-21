Рязанский тяжелоатлет установил новый рекорд области

21 Май 15:10 2019-05-21T15:13:29+03:00

В сумме двоеборья Александр Жилюк взял вес в 305 кг и завоевал «серебро». Фото: минспорта Рязанской области.

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С 16 по 19 мая во Владимире прошел чемпионат Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сюда приехали 150 атлетов из 12 регионов ЦФО . Почти полсотни женщин выступали в весовых категориях от «45 кг» до «87+ кг», порядка сотни мужчин боролись в категориях от «50 кг» до «109+ кг».

Рязанскую область представляли Людмила Анина и Александр Жилюк. По итогам состязаний Людмила, выступавшая в категории до 87 кг, заняла 3 место. В результате девушка попала в сборную ЦФО, и в ее составе будет бороться на чемпионате России – турнир состоится в Новосибирске в конце июня.

Александр же выступил в категории до 102 кг. В сумме двоеборья он набрал 305 кг и завоевал «серебро». Это, кстати, рекорд Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU