2019-05-21T15:13:29+03:00
Спорт

Рязанский тяжелоатлет установил новый рекорд области

А представительница прекрасного пола вошла в сборную ЦФО
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
В сумме двоеборья Александр Жилюк взял вес в 305 кг и завоевал «серебро». Фото: минспорта Рязанской области.В сумме двоеборья Александр Жилюк взял вес в 305 кг и завоевал «серебро». Фото: минспорта Рязанской области.
Изменить размер текста:

С 16 по 19 мая во Владимире прошел чемпионат Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сюда приехали 150 атлетов из 12 регионов ЦФО . Почти полсотни женщин выступали в весовых категориях от «45 кг» до «87+ кг», порядка сотни мужчин боролись в категориях от «50 кг» до «109+ кг».

Рязанскую область представляли Людмила Анина и Александр Жилюк. По итогам состязаний Людмила, выступавшая в категории до 87 кг, заняла 3 место. В результате девушка попала в сборную ЦФО, и в ее составе будет бороться на чемпионате России – турнир состоится в Новосибирске в конце июня.

Александр же выступил в категории до 102 кг. В сумме двоеборья он набрал 305 кг и завоевал «серебро». Это, кстати, рекорд Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы