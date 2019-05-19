Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-19T18:02:55+03:00

Из Германии бывших студентов поздравил профессор Александр Ногаллер, преподававший в Рязани почти 30 лет

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18 мая выпускники Рязанского медицинского университета, окончившие вуз в 1994 году, снова собрались вместе, чтобы отметить 25-летие своих врачебных дипломов. В Медгородке на улице Высоковольтной встретились более трех десятков человек из разных городов России. Не все в настоящее время работают врачами, но по-прежнему продолжают считать медицину своей профессией.

В аудитории Медгородка, как четверть века назадФото: Владимир ФРОЛОВ

Встретиться с выпускниками пришло несколько преподавателей, работавших в вузе в начале 1990-х годов. С помощью компьютерной презентации бывших студентов поздравил живущий ныне в Германии профессор Александр Ногаллер, ветеран Великой Отечественной, известный во всем мире терапевт.

Александр Ногаллер обратился к коллегам из МюнхенаФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU