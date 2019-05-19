В Рязани злоумышленники ломают зеркала у припаркованных автомобилей
Автовладельцы предлагают устроить облаву на тех, кто повредил машины
Фото с улицы Быстрецкой появилось в паблике «Подслушано у водителей в Рязани»
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В ночь на 19 мая на улице Быстрецкой в Октябрьском районе Рязани злоумышленники сломали боковые зеркала у трех припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в сообществе водителей в социальных сетях.
Возмущенные автовладельцы составили заявление в полицию. Свои показания готовы представить очевидцы, которые заметили около автомобилей двух молодых людей. Впрочем, при обсуждении происшествия в социальных интернет-сетях некоторые водители предлагают устроить на них облаву и поймать при совершении следующего правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU