В Рязани злоумышленники ломают зеркала у припаркованных автомобилей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-19T14:02:00+03:00

Фото с улицы Быстрецкой появилось в паблике «Подслушано у водителей в Рязани»

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В ночь на 19 мая на улице Быстрецкой в Октябрьском районе Рязани злоумышленники сломали боковые зеркала у трех припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в сообществе водителей в социальных сетях.

Возмущенные автовладельцы составили заявление в полицию. Свои показания готовы представить очевидцы, которые заметили около автомобилей двух молодых людей. Впрочем, при обсуждении происшествия в социальных интернет-сетях некоторые водители предлагают устроить на них облаву и поймать при совершении следующего правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU