2019-05-18T09:57:57+03:00
Происшествия

Рязанец, разместивший «домашние видео» с женой и ее интимные фото, услышал приговор

Насолить супруге он решил из ревности
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани вынесли приговор мужчине, сделавшему «порнозвездой» собственную жену, которая при этом ничего не подозревала. Причиной такого поступка стали разладившиеся в семье отношения.

Ссоры происходили на почве ревности. На следующий день после очередной перепалки рязанец с рабочего компьютера зарегистрировал в соцсети страничку от имени жены и указал там реальные анкетные данные, включая телефон, адрес и место работы. Туда он залил фотографии, на которых избранница была одета только в прозрачное нижнее белье, а потом пошел дальше и опубликовал «домашние видео».

Об аккаунте стало известно, когда женщине стали делать по телефону непристойные предложения. В итоге правоохранительные органы выяснили, где находится компьютер злодея и кто он сам.

- В итоге мужчина потерял жену, так как брак женщина с ним расторгла, да и поступок его не остался безнаказанным, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - В суде мужчина вину признал, раскаялся и попросил прощения у жены.

Подсудимого по статьям 137 и 242 УК РФ приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению свободы на 2 года 4 месяца условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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