Работающим рязанским школьникам будут доплачивать из бюджета

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-17T17:49:04+03:00

Плюсом к зарплате это больше 2 тысяч рублей в месяц

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Несовершеннолетним, которые на лето найдут работу через Центр занятости населения Рязанской области, будут выплачивать дополнительную сумму, сообщает издательство «Пресса». Материальная помощь составит 2100 рублей в месяц.

Кроме того, трудоустройство через эту службу – гарантия, что подросток будет получать не меньше, чем МРОТ. На сегодня есть такие вакансии как: рабочий по благоустройству территории, укладчик-упаковщик и рабочий зеленого хозяйства.

Узнать подробности, в том числе перечень документов, необходимых для устройства на работу, можно по телефонам 8 (4912) 72-02-45 и 72-02-73.

ИСТОЧНИК KP.RU