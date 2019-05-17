Рязанские медцентры заплатят 7 миллионов за картельный сговор

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-17T17:31:16+03:00

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Рязанским медцентрам не удалось добиться отмены решения о признании картельного сговора между ними. Жалобы ООО «Добрый Доктор», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+» и ООО «Лекарь» 17 мая рассмотрел и отклонил Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Названные фирмы и еще несколько организаций («ВЕДМЕД Эксперт», «Хозрасчетная поликлиника», «МЕДЭКСПРЕСС») своими манипуляциями при участии в госзакупках пытались выжать максимум денег из органов власти и бюджетных организаций. Они заранее договаривались, кто станет победителем, делали не более одного шага на электронном аукционе и получали близкую к максимальной цену контракта.

Как сообщает Рязанское УФАС, с июля 2015 года так закончились не менее 30 аукционов. В ноябре 2017-го антимонопольщики выдали нарушителям предписания и привлекли их к административной ответственности на общую сумму 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU