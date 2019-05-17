2019-05-17T17:31:16+03:00
Экономика

Рязанские медцентры заплатят 7 миллионов за картельный сговор

Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел и отклонил их жалобы
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанским медцентрам не удалось добиться отмены решения о признании картельного сговора между ними. Жалобы ООО «Добрый Доктор», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+» и ООО «Лекарь» 17 мая рассмотрел и отклонил Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Названные фирмы и еще несколько организаций («ВЕДМЕД Эксперт», «Хозрасчетная поликлиника», «МЕДЭКСПРЕСС») своими манипуляциями при участии в госзакупках пытались выжать максимум денег из органов власти и бюджетных организаций. Они заранее договаривались, кто станет победителем, делали не более одного шага на электронном аукционе и получали близкую к максимальной цену контракта.

Как сообщает Рязанское УФАС, с июля 2015 года так закончились не менее 30 аукционов. В ноябре 2017-го антимонопольщики выдали нарушителям предписания и привлекли их к административной ответственности на общую сумму 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работающим рязанским школьникам будут доплачивать из бюджета
В администрации Рязани уверены, что на площади Ленина все недоработки устранены
Еще на одной рязанской улице запретят бесплатную парковку
Бухгалтер рязанского медуниверситета присваивала деньги, полученные от иностранных студентов
В рязанском Лесопарке появился летний бассейн
Пляжи Рязани готовят к 1 июня – в этот день сезон откроют официально
Рязанцев предупредили о ночных и утренних заморозках
Сенатор от Рязани считает, что шум вокруг детской площадки – часть борьбы за кресло мэра
В Рязани перинатальный центр закрыли на дезинфекцию
В Рязанской области мать спасла свою 31-летнюю дочь от бывшего мужа, ворвавшегося в дом с ножами
Следователи СК опросили Сергея Карабасова по ситуации в Лесопарке
В рязанских полуфабрикатах нашли опасную для человека бактерию
Вопрос о законности манипуляций с рязанской детской площадкой взяла на контроль Генпрокуратура РФ
«Зеленый сад» передал ветеранам Рязани и Скопина планшеты для связи с врачами ОКБ