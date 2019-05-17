2019-05-17T17:34:05+03:00
Происшествия

Бухгалтер рязанского медуниверситета присваивала деньги, полученные от иностранных студентов

За шесть лет ущерб от действий женщины превысил 5 миллионов рублей
Константин МОГИЛИН
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Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бухгалтера рязанского вуза. Ее обвиняют в присвоении денег иностранных студентов, которые они заплатили за проживание в общежитии. Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомолке», что речь идет о сотруднице Рязанского государственного медицинского университета.

Установлено, что в течение шести лет бухгалтер по работе с иностранными студентами получала с них плату, но на расчетный счет организации деньги не переводила. Общий ущерб от таких действий превысил пять миллионов рублей.

Как отметили в в пресс-службе регионального УМВД, раскрыть махинацию было непросто.

«Только этот бухгалтер знала полную информацию о занятости комнат, поэтому проконтролировать этот вопрос было сложно. Большую часть денег она все-таки зачисляла на счета организации, из-за чего ее преступную деятельность долго не могли выявить», — говорится в сообщении.

Во время предварительного расследования женщина признала свою вину и вернула украденное. Дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный суд Рязани для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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