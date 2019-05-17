2019-05-17T13:06:53+03:00
Происшествия

В Рязанской области мать спасла свою 31-летнюю дочь от бывшего мужа, ворвавшегося в дом с ножами

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу
Роман ДОРОФЕЕВ
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Шиловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя города Сасово, подозреваемого в покушении на убийство.

Известно, что 8 мая 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом к своей бывшей 31-летней супруге. Инцидент произошел в селе Борок Шиловского района.

Мужчина был вооружен двумя ножами и несколько раз попытался ударить женщину в область шеи. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление. В этот момент на помощь жертве подоспели ее мать и соседи. Буйного экс-супруга скрутили и сдали полиции.

Недавно в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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