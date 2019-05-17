Рязанский дедушка на скутере влетел в легковушку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-17T10:37:47+03:00

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Утром 16 мая в Касимовском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария случилась на 28 км дороги Касимов-Дмитриево.

65-летний местный житель на скутере «Ирбис» поворачивал налево врезался в ехавшую попутно «Лада Гранта», за рулем которой была 46-летняя жительница района. В результате мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

Как выяснилось позже, водительских прав у пенсионера нет. Кстати, мотошлемом он пренебрег.

Помимо этого, за стуки в области произошло еще 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. В 22 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы выявили 7 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU