В рязанских лесах стало меньше зайцев и рысей, но больше косуль и лосей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-16T14:36:56+03:00

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Специалисты минприроды проанализировали состояние охотничьих ресурсов на территории Рязанской области. По данным зимнего учета установлено, что в лесах региона снизилась численность зайца-беляка. В 2010 году зайцев было 9 тысяч, в этому году уже 7 тысяч. В связи с этим, охоту на зайцев ограничат.

Кроме того, в регионе, как и на всей территории лесов средней полосы России, сокращается число рыси. Причины снижения поголовья требуют комплексного изучения.

Поголовье кабана с 8 тысяч (в сравнении с данными 2010 года) снизилось до 0,7 тысяч. Это стало следствием увеличения объема добычи кабана, связанное с возникновением опасности распространения африканской чумы свиней.

Сократилась и популяция лисицы. Это объясняется необходимостью регулирования их численности. По данным специалистов, плотность лисицы не должна превышать одной единицы на 1 тысячу гектаров охотничьих угодий (в 2010 - более 8 тысяч, в 2019 - лишь более 2 тысяч).

В то же время, в Рязанской области стало больше лосей и косуль. Связано это с появлением больших площадей молодняков лиственных пород деревьев на местах бывших горельников и зарастания сельскохозяйственных земель. Наличие веточного корма, доступность его в зимний период, сокращение численности волка, борьба с браконьерством позволяют животным чувствовать себя комфортно.

Что касается боровой дичи, то число глухарей, рябчиков и некоторых других видов лесных охотничьих ресурсов (белка), по прогнозам специалистов, будет восстанавливаться медленно, пока не увеличатся площади, покрытые спелым лесом. Так, численность глухаря на сегодняшний день составляет всего 34% от оптимальной.

ИСТОЧНИК KP.RU