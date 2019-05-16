Рязанцев просят помочь найти подозреваемого в жестоком убийстве следователя

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-16T14:23:13+03:00

Преступник может иметь отношение к нападению на фигуранта еще одного уголовного дела.

Изменить размер текста: A A

Рязанцев просят помочь в поиске подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Ориентировка опубликована на сайте регионального управления МВД.

Потерпевший являлся фигурантом одного из уголовных дел, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Подмосковье.

Установлено, что в 2015 году в адрес мужчины начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое неизвестных напали на него на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

Следователями получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент преступления.

По предположительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU