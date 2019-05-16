2019-05-16T10:27:21+03:00
Происшествия

На трассе «Каспий» в Рязанской области погиб пешеход

Жителя Орловской области сбил житель Волгограда
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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15 мая на рязанском участке трассы «Каспий» сбили пешехода. Произошло это в Михайловском районе (205 километр Р22) примерно в 23.00.

56-летний житель Орловской области погиб под колесами автомобиля Mazda 6, управлял которым 55-летний житель Волгограда. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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