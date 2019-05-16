На трассе «Каспий» в Рязанской области погиб пешеход
Жителя Орловской области сбил житель Волгограда
Фото: 62.мвд.рф
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15 мая на рязанском участке трассы «Каспий» сбили пешехода. Произошло это в Михайловском районе (205 километр Р22) примерно в 23.00.
56-летний житель Орловской области погиб под колесами автомобиля Mazda 6, управлял которым 55-летний житель Волгограда. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU