2019-05-16T09:34:10+03:00
Происшествия

Дорожный конфликт в центре Рязани обернулся стрельбой

Один водитель пальнул другому в грудь из травматического пистолета
Антон КОНОВАЛОВ
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13 мая примерно в 12.15 на улице Каширина в Рязани произошел дорожный конфликт, в результате которого один водитель выстрелил в другого из травматического пистолета. Как сообщили «Комсомольской правде» в областном УМВД, в медучреждение с ранением груди госпитализировали 36-летнего жителя города.

Следственное подразделением отдела полиции по Советскому району возбудило уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ – «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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