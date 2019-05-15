На рязанских дорогах поймали больше 100 мотоциклистов без прав

15 Май 16:42 2019-05-15T16:42:31+03:00

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В Рязанской области автоинспекторы в ходе рейдов выявили 279 нарушений ПДД, совершенных мотоциклистами. 102 человека не имели водительского удостоверения, 72 были без шлема, а 68 сели на «железного коня» в состоянии опьянения. Кроме того, в 37 случаях транспортные средства оказались не зарегистрированы.

Заключается профилактика не только в поимке нарушителей: проводились разъяснительные беседы, вручались памятки... Госавтоинспекция напомнила, что водители мототехники и их пассажиры очень уязвимы для травм, поэтому как им, так и автомобилистам следует сохранять на дороге внимательность и осторожность.

По данным пресс-службы регионального УМВД, с начала года произошло 15 ДТП с участием мотоциклистов. В этих авариях 2 человека погибли и 17 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU