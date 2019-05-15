В Рязани отключат свет на трех улицах
Причина – работы на трансформаторной подстанции
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В четверг и пятницу, 16 и 17 мая, в Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение необходимо для работ на трансформаторной подстанции, уточняют в городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Оба дня света не будет с 10.00 до 15.00.
16 мая его отключат в поселке Соколовка по адресам:
– улица Полевая, д. 33, д. 35 и д. 37;
– улица Озерная, д. 1.
17 мая электроэнергии не будет на улице Хлебной в домах с 7 по 67, и с 8 по 48.
ИСТОЧНИК KP.RU