В Рязани отключат свет на трех улицах

15 Май 16:08 2019-05-15T16:08:04+03:00

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В четверг и пятницу, 16 и 17 мая, в Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение необходимо для работ на трансформаторной подстанции, уточняют в городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Оба дня света не будет с 10.00 до 15.00.

16 мая его отключат в поселке Соколовка по адресам:

– улица Полевая, д. 33, д. 35 и д. 37;

– улица Озерная, д. 1.

17 мая электроэнергии не будет на улице Хлебной в домах с 7 по 67, и с 8 по 48.

ИСТОЧНИК KP.RU