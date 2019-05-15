В Рязань переведен пациент с травмами, полученными при загадочных обстоятельствах

15 Май 15:51 2019-05-15T15:51:58+03:00

Полиция ищет тех, кто знает, что все-таки могло произойти с мужчиной

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14 мая в Сараевскую межрайонную больницу поступил мужчина с множественными переломами ноги.Причем ни врачи, ни полицейские не знают, как именно пациент получил травмы и каким образом добрался до больницы. Сам он рассказывает, что неудачно спрыгнул из стоящего грузовика «КАМАЗ».

- Травма, с которой больной поступил в приемный покой, очень серьезная. Кость просто раздроблена. Пришлось в экстренном порядке отправить его в Рязань, - цитирует главного врача лечебного учреждения, хирурга высшей категории Павла Шейдорова издательство «Пресса».

В полиции предполагают, что травмы могли быть получены в результате ДТП. Тех, кому что-либо известно о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Сараевский» по телефону: 8 (49148) 3-19-72.

ИСТОЧНИК KP.RU