В Рязань переведен пациент с травмами, полученными при загадочных обстоятельствах
14 мая в Сараевскую межрайонную больницу поступил мужчина с множественными переломами ноги.Причем ни врачи, ни полицейские не знают, как именно пациент получил травмы и каким образом добрался до больницы. Сам он рассказывает, что неудачно спрыгнул из стоящего грузовика «КАМАЗ».
- Травма, с которой больной поступил в приемный покой, очень серьезная. Кость просто раздроблена. Пришлось в экстренном порядке отправить его в Рязань, - цитирует главного врача лечебного учреждения, хирурга высшей категории Павла Шейдорова издательство «Пресса».
В полиции предполагают, что травмы могли быть получены в результате ДТП. Тех, кому что-либо известно о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Сараевский» по телефону: 8 (49148) 3-19-72.
ИСТОЧНИК KP.RU