После выезда на встречку рязанец заплатит миллион рублей

15 Май 15:08 2019-05-15T15:08:00+03:00

Страховки у него не было, потому ущерб от ДТП будет компенсировать из собственного кармана

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Шиловский районный суд рассмотрел иск жителя Москвы к рязанцу. Речь идет о возмещении ущерба, причиненного в ДТП, сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла в июне прошлого года на 265 км трассы М5 «Урал». Виновен в ДТП рязанец, который на LADA Kalina выехал на встречку. Ford Kuga жителя столицы пострадал при этом серьезно – эксперты оценили ремонт иномарки без малого в миллион рублей.

При этом автостраховки у владельца LADA не оказалось. Кстати, владеет машиной жена мужчины, который был за рулем.

Суд иск москвича удовлетворил. Вместе с оплатой ремонта, экспертизы, расходами на телеграф, штраф-стоянку, эвакуатор и юриста, вышло почти 1 млн 57 тысяч рублей. Сумму суд поделил между супругами поровну.

ИСТОЧНИК KP.RU